Chagny - Cours de photographie avec l’École des Beaux-Arts de Beaune Côte & Sud : programme du 3ᵉ trimestre

Jean-Pierre Carnet, enseignant en photographie et vidéo à l'École des Beaux-Arts de Beaune Côte & Sud, propose un programme riche et varié pour le troisième trimestre des cours de photographie. Ces ateliers, accessibles à tous sans condition préalable, se dérouleront à Chagny, les jeudis de 17 h 30 à 20 h 30, à partir du 10 avril.



Un programme varié pour explorer la photographie

Chaque séance combine prises de vue, editing, retouche et tirages. Avant chaque sortie, une présentation d’artistes travaillant sur les thèmes abordés permettra d’enrichir la pratique des participants.



Les thèmes du trimestre

- Le graphisme urbain : Capturer les lignes et motifs de la ville jusqu’à l’abstraction.

- La street photography : Photographier l’humain dans son environnement urbain, observer ses attitudes et comportements.

- Le panoramique : Explorer différentes techniques pour restituer les places, bâtiments et paysages dans leur intégralité.

- Le reflet : Jouer avec les surfaces réfléchissantes comme l’eau, les vitrines ou encore les rétroviseurs pour superposer des plans et créer des images surprenantes.

- La macro : Plonger dans un monde minuscule en capturant des détails invisibles à l’œil nu.

- L’eau : Expérimenter avec la transparence et les reflets à travers fontaines, canaux et flaques de pluie.

- Les arbres et les feuilles : Travailler sur le graphisme des feuillages, leur transparence et les techniques comme le photogramme.

- L’autoportrait : Se représenter de manière directe ou suggérée à travers l’image.



Informations et Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes auprès du secrétariat de l’École des Beaux-Arts de Beaune Côte & Sud.

Mail : [email protected]

Téléphone : 03.80.24.56.99.