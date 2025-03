Ce jeudi soir et demain soir à l'Espace des Arts : 'La Truelle'

Jeudi 20 mars — 20h PETIT ESPACE

Vendredi 21 mars — 20h PETIT ESPACE

Une terrible et passionnante histoire de la mafia en Italie.

Écrite et mise en scène par Fabrice Melquiot, la pièce évoque ses origines calabraises à travers ses souvenirs d’enfance et d’adolescence mêlés à ceux de l’interprète italien François Nadin. Ces mémoires fusionnées sont émaillées de fragments documentaires et de fiction relatant l’histoire de la mafia de 1860 à nos jours.

Sont décrits : l’amplitude du monde du crime organisé, la dimension d’usages dictés par la cupidité, la frustration, la misère intellectuelle et la sauvagerie. Car on vole, on extorque, on exploite, on détourne, on humilie, on assassine et on se convainc que Dieu pardonne tout. On pense aux juges abattus, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, au journaliste Peppino Impastato et à Pasolini qui hantent ce récit, comme ces gens du village, disparus sous une rafale de mitraillette en pleine rue. Un passionnant et excellent spectacle où l’humour côtoie de terribles faits réels.

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/la-truelle

Texte et visuel : Service Communication de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Martin Dutasta