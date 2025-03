Marathon des vins de la côte chalonnaise : le compte à rebours est lancé pour les 829 bénévoles de l’édition 2025

On ne le présente plus, le marathon des vins de la côte chalonnaise revient pour sa 7eme édition le 29 mars prochain.

Et à une semaine du lancement, le traditionnel briefing des bénévoles a eu lieu dans les salons du Colisée ce jeudi soir.

Il a fallu pousser les murs pour les accueillir car cette année, l’association MC2C comptera sur 829 bénévoles !

L’occasion pour les 188 nouveaux bénévoles de prendre connaissance des différentes consignes et d’une piqûre de rappel pour les autres !

Cette année, ce sont 6780 coureurs qui sont attendus au départ d’une des courses de l’organisation.

André Coupat, directeur des courses, a détaillé l’organisation des différentes catégories :

*Marathon

*Semi-marathon

*Mara 3

*8/12 km nature

*Course des petits cep

*Randonnées

Ensuite, André Genot, responsable sécurité et environnement, a briefé le public présent sur l’importance de la rigueur en terme de sécurité et a rappelé leurs consignes aux signaleurs.

Jean-Louis Gogue, président de l’association, a souhaité remercier chacun des 829 bénévoles pour leur travail qui permettent la réussite du marathon.

Puis, il a souhaité mettre à l’honneur ses équipes du comité d’organisation : « Je suis en admiration devant les 95 membres du comité d’organisation, j’admire leur compétence et leur engagement, leur état d’esprit irréprochable qui ont un seul but : faire plaisir aux autres ».

Cette soirée a été aussi l’occasion pour le parrain de l’édition 2025 de se présenter : Antoine Thivent, du haut de ses 25 ans, le jeune homme devient le plus jeune parrain de l’histoire du marathon !

Le mot de la fin était pour Sébastien Martin, président du Grand Chalon, qui a salué le travail du comité d’organisation et l’investissement et l’engagement des bénévoles : « Merci à tous de promouvoir notre territoire et de le faire briller au niveau national et même international ! » a t-il ainsi lâché.

Cette soirée s’est poursuivie dans une ambiance festive autour d’un buffet convivial avant la 7ème édition la semaine prochaine.

Restez connectés, Info Chalon n’en manquera pas une miette !



Amandine Cerrone