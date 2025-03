Faciliter l’accès aux soins : l’hôpital William Morey déploie la pré-admission en ligne avec Doctolib

Dans le cadre de l’amélioration du parcours patient, le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône met en place un nouveau service : la pré-admission en ligne via Doctolib. Cette avancée permet aux patients de compléter leur dossier administratif à distance, avant leur consultation ou leur hospitalisation, simplifiant ainsi leur prise en charge.

À compter du 25 mars 2025, la pré-admission en ligne sera disponible pour les patients prenant rendez-vous dans les tous les services de l’établissement déjà disponible sur Doctolib.

Un service en ligne pratique et accessible

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les patients pourront :

- Déposer leurs documents administratifs en amont de leur venue (carte vitale, pièce d’identité, mutuelle, etc.).

- Gagner du temps lors de leur arrivée à l’hôpital, en évitant les files d’attente au bureau des admissions.

- Accéder à un service sécurisé et disponible 24h/24, directement via leur compte Doctolib.

Comment utiliser la pré-admission en ligne ?

L’accès à la pré-admission se fait directement via la page Doctolib de l’hôpital William Morey, sans besoin d’un lien spécifique. Lors de la prise de rendez-vous, les patients auront la possibilité d’ajouter les documents requis en quelques clics.

Pour en savoir plus et utiliser ce service, rendez-vous sur :

https://www.doctolib.fr/hopital-public/chalon-sur-saone/centre-hospitalier-chalon-sur-saone.

Avec cette nouvelle étape dans la digitalisation du parcours patient, l’hôpital William Morey se donne les moyens d’une prise en charge plus fluide, plus rapide et plus adaptée aux besoins des usagers.