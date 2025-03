16e bougie pour info-chalon.com

Que de temps passé finalement ! et un média indépendant qui va bientôt entrer dans l'âge adulte. Qui aurait pu l'imaginer à son lancement ? Franchement très peu de personnes ont fait le pari d'info-chalon.com et c'est une vraie forme de fierté que de revendiquer cette longévité, malgré toutes les tentatives recensées ici ou là, visant à nous destabiliser.

Oui info-chalon.com est toujours là, 16 ans plus tard, avec une équipe évoluant au fil du temps, mais aussi comptant sur ses plus fidèles contributeurs. Entre-temps, les réseaux sociaux sont venus chambouler le jeu, nous obligeant sans cesse à nous réinventer, et à compter sur des annonceurs publicitaires toujours plus nombreux, et conscients de l'impact qu'on pouvait leur apporter en terme de notoriété.

Oui info-chalon.com ne laisse jamais de répît à son équipe, au point que parfois et même souvent, l'exercice s'avère éreintant et fastidieux. Si parfois, on avoue une petite fatigue, il nous faut pas grand chose pour remettre les choses en place, et relancer la machine.

Bien sûr que nous ne pouvons être partout, bien sûr que nous ne pouvons répondre à toutes les sollicitations, bien sûr que parfois nous faisons des choix de privilégier telle ou telle publication... des choix qui souvent n'ont aucune explication rationnelle mais c'est ainsi. Bien sûr qu'info-chalon.com devrait "couvrir" davantage telle ou telle thématique mais c'est aussi là, les limites de notre développement très artisanal, avec la faiblesse des moyens qui nous caractérise. Si on devait tenir compte de toutes les suggestions, de toutes les envies, les journées ne seraient pas assez longues pour répondre à la demande.

Bien sûr que certains ne sont toujours pas capables de faire la différence entre un communiqué de prese et un article de presse, et pour ceux-là, franchement on préfère se dispenser de tout commentaire, tant leurs attitudes ne méritent même plus qu'on s'y attarde.

Info-chalon.com a toujours eu à coeur de donner la parole à tout le monde, même si parfois cela suscite de l'agacement du "camp" adverse, et on continuera à le faire malgré bien trop souvent les insultes et autres à travers les réseaux sociaux.

En ce jour anniversaire, c'est l'occasion de vous remercier, vous lecteurs toujours plus présents et sollicitants, vous partenaires, vous annonceurs.. C'est bien sûr l'occasion de remercier encore et toujours la fidèle équipe présente, passée et future. Merci encore ... et on se dit à très vite !

Laurent GUILLAUMÉ et toute l'équipe d'info-chalon.com.