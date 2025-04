Les Utopiks, ça commence ce vendredi

Festival imaginé avec la complicité d’Olivier Letellier, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France

Du 4 au 15 avril 2025, ESPACE DES ARTS

Festival pluridisciplinaire pour les petits et grands, de 0 à 110 ans, le Festival Les Utopiks est un véritable moment d’effervescence artistique. Spectacles de théâtre, de danse, de marionnettes, concerts, ateliers et autres réjouissances sont ainsi proposés pour rendre l’expérience de la « venue » de chacun, joyeuse, réconfortante, complète et immersive. Pendant 11 jours, l’Espace des Arts se transforme en lieu de tous les possibles et se métamorphose grâce à la scénographie repensée de Cécile Rolland. Une multiplicité de petites utopies à admirer, à traverser ou à investir !

Les Utopiks seront LE moment pour les tout-petits comme les plus grands de venir passer du temps dans cette immense cabane qu’est l’Espace des Arts, de faire de ce festival une grande fête des sens et de l’esprit.

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/

Texte et visuels transmis par le Service Communication de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône