LYCEE DU VELET - Le Syndicat National de l'enseignent technique agricole public dénonce l'appropriation du député RN Dutremble

Lettre ouverte à M. Dutremble, député RN de Saône et Loire

Monsieur le Député,

Vous avez récemment réagi dans les médias à l’annonce du maintien de l’établissement de Velet sur la commune d’Etang sur Arroux pour une durée de 3 ans.

Or, contrairement à ce que vous laissez entendre, cette victoire est avant tout le fruit de la mobilisation des personnels, des organisations syndicales de l’Enseignement Agricole Public et du conseil municipal d’Etang sur Arroux.

Nous sommes choqués de constater que vous vous appropriez ce maintien. En réalité, vous détournez à des fins politiques le travail acharné mené sur le terrain par celles et ceux qui se sont battus pour défendre ce projet et garantir la pérennité des services publics en milieu rural.

Il est particulièrement paradoxal qu’un élu du rassemblement national, dont les positions sont notoirement hostiles aux services publics, revendique aujourd’hui cette avancée. Non Monsieur, malgré vos diverses interventions sur le sujet, qui font tout simplement partie de vos missions en tant que député, cette victoire n’est pas la vôtre ! Par respect et décence pour celles et ceux qui ont œuvré bien plus que vous pour ce maintien, nous vous demandons de ne pas vous attribuer leur travail et leu engagement.

le 4 avril 2025,

Anne Charlotte Lamotte d’Incamps et Marie Agnès Liégeon,

co-secrétaires régionales du SNETAP-FSU BFC