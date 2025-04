BUDOKAN CHALONNAIS - Hermès Mazué et Edward Precheur vice-champion BFC des ceintures de couleurs ! 

Rendez vous à Sanvignes ce week-end pour les judokas du Budokan Chalonnais ; Le samedi était consacré au Benjamins et Minimes avec une animation dite « Test Matchs » où les jeunes judokas ont pu se confronter sans enjeux de résultats. Pas de récompense matériel à l'issue des combats mais le sentiment d'avoir engranger de l'expérience. Bravo à nos jeunes judokas présents Léo.S, Léo.J, Albin,Ilyes Alexandre et Justine.

Le dimanche les cadets prennent le relais sur les tatamis pour le Championnat BFC Kyus, une compétition ou seul les ceintures de couleurs peuvent concourir.

Edward Precheur obtient la médaille d'argent en -60kg avec 5 combats disputés et 4 combats dominé par Ippon. Hermès Mazué dans la même ligné termine avec l'argent également en -50kg, avec 3 victoires par Ippon sur ses 4 combats. Mohamed Adam Belkhiri se classe 7ème en -66kg avec 3 victoires par Ippon sur 6 combats. Une belle journée pour les cadets de Mathieu GOUTH et Gabriel GUERY. Le groupe cadet se prépare maintenant pour le championnat BFC 2ème division et Espoirs le 19 et 20 avril prochains à Besançon.