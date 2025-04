LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Aurélien DUTREMBLE soutient Arnaud SANVERT, candidat à l’élection législative partielle des 18 et 25 mai 2025

Sans attendre, le dépôt officiel de sa candidature en préfecture, Aurélien DUTREMBLE, Député Rassemblement National de Saône-et-Loire, apporte dès à présent son soutien à Arnaud SANVERT, dans le cadre de l’élection législative partielle des 18 et 25 mai prochains dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.



« Député sortant, Arnaud SANVERT est un homme de terrain, engagé pour son territoire et assidu à l’Assemblée Nationale. Je lui apporte mon soutien et souhaite qu’il retrouve son siège. Sa réélection est essentielle pour assurer la continuité du travail mené pour les Saône-et-Loiriens. Face à l’extrême gauche et à la candidate d’Emmanuel Macron, j’invite l’ensemble des électeurs à apporter leur suffrage au candidat de Marine Le Pen et Jordan Bardella. »



Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire