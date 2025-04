Grisaille et averses orageuses cette semaine en Saône et Loire

Une semaine bien grise attend la Saône et Loire, avec une détérioration de la situation prévue à compter de mardi et au moins jusqu'à jeudi. Un épisode orageux devrait frapper le département par le sud entre mardi et mercredi, provoquant une baisse des températures. Si lundi, les températures resteront encore douces pour la saison, avec les 20°c en moyenne, les averses viendront calmer l'ardeur du thermomètre. Vendredi et samedi, le soleil sera au beau fixe entre les nuages avant le retour des averses.