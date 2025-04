Chalon-sur-Saône : La Maison des Vins met en valeur les vignerons de la Côte Chalonnaise dont les vins ont obtenu la meilleure note de la nouvelle carte printemps été 2025

Découvrez les vins primés et le photoreportage info-chalon.com!

Suite à la dégustation à l’aveugle des 374 échantillons qui s’est déroulée le jeudi 27 mars dernier à la Maison des Vins, 2 promenade Sainte Marie à Chalon-sur-Saône, le verdict est tombé. Les 8 meilleures notes ont été attribuées par plus de quatre vingt sept membres du jury, aux fleurons des vins de la Côte Chalonnaise, pour ce début d’année 2025.

Info-chalon était présent mercredi 16 avril, à partir de 18 heures 30, à la soirée organisée par la Maison des Vins pour mettre à l’honneur les vignerons dont les vins ont été les mieux notés.

Aux côtés du nouveau Président de la Maison des Vins, Stéphane Briday (vigneron à Rully), assisté de ses collaborateurs et ses collaboratrices Jean Charles Bezin, Thierry Theval… cette soirée très bien organisée s’est déroulée dans une grande convivialité avec la présence Nadine Gublin œnologue (diplôme National d’Œnologie).

Ainsi, la soixantaine de convives ont pu participer à cette soirée basée sur le thème des accords mets/vins avec la présence des sociétés : Maison Ghislain Moiroux ‘Confitures de Bourgogne’ (dégustation de cramaillotte), ‘Le Lunch Box’ ( pour ses Verrines: ricotta et magret de canard, poulet mariné chutney de fruits rouges, capuccino de cèpes et chantilly au foie gras et asperges et crevettes) et la ‘Truite qui Fume’ (dégustation de truite fumée, terrine de truite au chèvre frais et ail des ours, terrine de truite aux truffes et crémant

Pour cette nouvelle carte printemps-été 2025 de la Maison des Vins, vous trouverez ci-après la liste des lauréats:

1er 19,25/20 Domaine de l’Evêché, Bourgogne Côte Chalonnaise rouge (La Cadole), millésime 2023 prix de vente 15 euros.

2ème 18,28/20 Domaine Laurent Mouton, Givry rouge, millésime 2023 prix de vente 18 euros.

3ème 18,23/20 Domaine Stéphane Bak, Mercurey rouge (Les Marcoeurs), millésime 2022 prix de vente 22 euros.

4ème 17,76/20 Domaine Jacques.Dury, Bourgogne aligoté (vieilles vignes), millésime 2023 prix de vente 8,50 euros.

5ème 17,40/20 Domaine Albert Sounit, Rully blanc 1er cru (La Pucelle), millésime 2023 prix de vente 33,30 euros.

6ème 16,58/20 Maison André Delorme représentée par Monique Verdot, crémant blanc de blanc brut (cuvée d’exception), millésime prix de vente 12 euros.

7ème 16,40/20 Xavier Moissenet Les Champs de Thémis, Bouzeron (Les clous), millésime 2023 prix de vente 15 euros.

8ème 16,23/20 Domaine Berthenet, Montagny ( Les Mâcles), millésime 2022 prix de vente 15,50 euros.

Clin d'oeil à un sympathique couple en provenance de Cluny.

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération).

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B