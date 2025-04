Médiation animale avec les Seniors

Une intervention de l’équipe de la SPA Ernest L’Henry à la Maison des Seniors de l’Esquilin, suivie d’une visite au refuge, a donné aux résidents l’opportunité de découvrir les activités et les initiatives en faveur de la cause animale. Ces rencontres ont non seulement permis des moments de partage, mais également sensibilisé les participants au bien-être animal.

Lors de la présentation animée par deux bénévoles du refuge, une vingtaine de résidents a montré une grande curiosité, posant des questions et témoignant d’un intérêt pour le sujet. Les échanges, riches et constructifs, ont permis de mieux comprendre les objectifs et engagements de l’association. Certains résidents ont partagé avec tendresse des souvenirs émouvants de leurs histoires passées avec leurs animaux de compagnie.



Oriane, l’une des chiennes du refuge, a séduit le public par sa gentillesse et sa bonne humeur, heureuse de ce petit moment de liberté hors du refuge. Elle a parcouru la salle, apportant joie et câlins aux participants, qui ont été ravis de poser pour des photos avec cette petite boule de poils.





La visite au refuge a permis aux seniors de découvrir les différentes infrastructures, la pension, la fourrière et le refuge où résident des chiens et des chats en attente d’une famille. Les participants ont eu l’opportunité de croiser des bénévoles partant en balade avec les chiens, ainsi que des salariés dédiés aux soins des animaux. Ces moments ont été l’occasion de mieux connaître les animaux à adopter et de passer du temps avec les chats.





Les histoires touchantes des animaux ont particulièrement ému les visiteurs, qui ont exprimé leur désir de renouveler cette expérience. À l’initiative d’Audrey, l’animatrice des résidences, une nouvelle visite est donc mise en place, tant à la résidence de l’Esquilin et par la suite à celle de Béduneau, toujours en compagnie d’un de nos pensionnaires, afin d’en faire profiter un maximum de résidents, y compris ceux qui ne peuvent pas se déplacer.





La médiation animale

Elle présente de nombreux bienfaits, notamment celui de renforcer le bien-être des personnes, et de stimuler leur mémoire et leur motricité, en apportant réconfort et encouragement. Il est reconnu que les animaux peuvent jouer un rôle thérapeutique important.

La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 permet désormais aux résidents des EHPAD et des résidences pour seniors d’accueillir leur animal de compagnie, sous certaines conditions d’hygiène et de sécurité, assurant ainsi le bien-être des animaux et des résidents.

Communiqué

Photos transmises par le refuge Ernest L’Henry (plus de photos ci-dessous)

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]