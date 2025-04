Solidarité tatouée : le Salon des Ombres récolte plus de 1000 € pour la SPA de Chalon-sur-Saône

À l’initiative de Morgan Digeaux et Johanna Monti, tatoueurs engagés, la journée « Flash Tattoo spéciale SPA » a attiré de nombreux participants, désireux de se faire tatouer tout en soutenant la cause animale.

Photo de une : La remise du chèque en présence de Martine Tarby (présidente du refuge SPA de Chatenoy-le-Royal), Morgan Digeaux (Salon des Ombres), Marianne (bénévole au refuge) et Vagabond, pensionnaire à 4 pattes.

Les acteurs de cette belle mobilisation ont été touchés par l’élan de générosité, marquant ainsi l’engouement du public pour la cause animale. C’est une immense fierté pour eux d’avoir pu contribuer, à leur manière, au bien-être des animaux du refuge.

Plus de 1 000 € pour la SPA de la région chalonnaise

La somme récoltée a été remise ce vendredi 11 avril à Martine Tarby, présidente de la SPA de la région chalonnaise, en présence de Marianne, bénévole au refuge, et de Vagabond, un adorable pensionnaire à quatre pattes. Il sera utilisé là où il est le plus nécessaire pour les pensionnaires, pour la nourriture et les soins. Le refuge SPA est infiniment reconnaissant envers le Salon des Ombres et tous ceux qui ont participé à cette belle action.

Forts de ce succès, Morgan Digeaux et Johanna Monti ont annoncé l’organisation d’une deuxième édition de leur journée Flash Tattoo spéciale SPA, les 23 et 24 mai prochains, très enthousiastes à l’idée de renouveler cette expérience et de faire encore mieux pour nos amis les animaux.

Plus d’informations sur cet événement seront communiquées prochainement par le Salon des Ombres, 52 rue Saint-Georges à Chalon).

Communiqué SPA Région chalonnaise

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez le site web du refuge à l’adresse www.spa-chalon71.fr

Ou suivez-les sur leurs réseaux sociaux : Refuge de la Région Chalonnaise

Refuge Ernest L’Henry – SPA DE LA RÉGION CHALONNAISE

Rue des Rotondes – 71880 CHATENOY-LE-ROYAL

03 85 87 90 01

Fourrière – Pension – Refuge

Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 17 h 30

Fermeture dimanche et jours fériés