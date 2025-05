Baptême de la deuxième promotion des cadets de la gendarmerie 71 « MDL/C Colin Camille » le 25 avril au Lycée Agricole de Fontaines.

Le baptême est une cérémonie d’une importance capitale pour les cadets de la gendarmerie, marquant la fin de formation, la prise de conscience du rôle du citoyen qu’ils sont devenus et la marque de confiance de leurs supérieurs.

Ce vendredi 25 avril, dans la cour d’honneur, de nombreux parents, Sébastien Schmitt secrétaire général de l'EPLEFPA de Fontaines et réserviste, étaient présents pour suivre cette cérémonie marquant le retour à la vie civile si on peut dire.

Aux côtés des militaires, se tenait Joëlle Arnoult-Gonot, présidente départementale de Saône-et-Loire de l'Ordre National du Mérite. Des cadets de la première promotion sont venus à ce baptême, une marque de respect pour ceux et celles qui les ont accompagnés durant toutes les phases de la première promotion. L’association des cadets de la gendarmerie avait invité pour cette cérémonie les sponsors sans lesquels il lui serait difficile d’exister : la banque CASDEN, Groupama et ENEDIS…

La cérémonie :

La troupe des cadets est arrivée sous l’autorité du major Jean-Luc Desbrières adjoint au directeur du stage et s’est positionnée face au mât des couleurs à la gauche de leurs instructeurs l’adjudant Alain Jacobé et les gendarmes Emilie Duperron et Aurélie Galoche. C’est le lieutenant Gérald Chevrier directeur du stage qui a pris le commandement pendant la lecture des commentaires de la cérémonie par le lieutenant-colonel Jean-Marie Loisier. A l’arrivée de l’autorité militaire, le colonel Tomica Lukic accompagné du colonel Olivier Dubois, le directeur de stage leur a présenté les troupes.

Le passage en revue des troupes par le colonel Tomica Lukic et le colonel Olivier Dubois s’est fait en musique avec la marche du soldat Robert Bruce.

Rappelons que le colonel Olivier Dubois, Commandant en second du GGD71 a participé à la création de l'association des cadets de la gendarmerie 71 en 2023. Très à l'écoute de la jeunesse, il a participé activement à l'encadrement des journées d'immersion.

Symboliquement, le colonel Tomika Lukic lui a passé le commandement des troupes pour sa dernière participation à la remise des diplômes aux cadets "promotion 2025 Maréchal des Logis-Chef Camille Colin".

Il y a eu la montée des couleurs par deux cadets et les sonneries réglementaires suivies de la Marseillaise chantée.

Le baptême de promotion :

Toutes les personnes en uniforme se sont mises au garde à vous au moment du "Ouvrez le ban" annonciateur du baptême.

Le colonel Lukic s’est adressé aux cadets : « 2ème promotion des cadets de la gendarmerie de Saône et Loire, vous porterez désormais le nom de promotion des cadets de la gendarmerie Maréchal des Logis-Chef Colin Camille ».

Trois cadets ont fait lecture de la présentation du parrain de promotion, ils étaient accompagnés du porteur du portrait du parrain Camille Colin.

Qui était Camille Colin : Camille Colin est né le 10 décembre 1905, en 1928 il s’engage dans la gendarmerie. Le 1er juin 1940 il est fait une première fois prisonnier, relâché, il continue son métier et prend le commandement de l’unité de Couches-les-Mines. Résistant, il est arrêté sur dénonciation à Chalon-sur-Saône. Déporté au camp de Buchenwald en août 44 et mis aux travaux forcés à Neu-Stassfurt, il décèdera le 6 mai 1945 dans le village de Ditterbach juste avant l’arrivée des forces de l’armée russe. Le Maréchal des Logis-Chef sera plusieurs fois décoré à titre posthume.

La remise des diplômes :

Le lieutenant-colonel Loisier a annoncé la remise des diplômes : « Vous allez assister à la remise du diplôme du Service National Universel et de l’attestation Cadet de la gendarmerie par l’autorité militaire »