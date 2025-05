SNCF - Des perturbations sur l'axe Dijon-Lyon les 9 et 10 mai pour travaux

Le gestionnaire d’infrastructure réalise des travaux entre Mâcon et Lyon le prochain week-end nécessitant une interruption des circulations ferroviaires. Retrouvez les impacts à venir.

TRAINS DIJON-LYON directs

Les TRAINS Mobigo Dijon-Lyon circuleront par la ligne de la Bresse, sans arrêt intermédiaires entre Dijon et Lyon.

Pour les gares intermédiaires entre DIJON et LYON

Vendredi 9 mai : Les TRAINS Mobigo omnibus Dijon <> Chalon-sur-Saône <> Mâcon assureront la desserte. Un service d’autocars sera mis en place entre Mâcon et Lyon.

Samedi 10 mai : Les TRAINS Mobigo omnibus Dijon <> Chalon-sur-Saône assureront la desserte. Un service d’autocars sera mis en place entre Chalon-sur-Saône et Mâcon et entre Mâcon et Lyon.

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail / SMS de cette interruption des circulations et du service de substitution par autocar.

Les billets TGV vendus et en vente sur les différents canaux tiennent compte de ces adaptations. Les dessertes du Creusot-TGV et de Macon-Loché-TGV ne sont pas impactées par ces travaux.

POUR VOYAGER ENTRE DIJON ET LYON DURANT CE WEEKEND, SNCF VOUS INVITE A VERIFIER VOS HORAIRES AVANT VOTRE DEPART :