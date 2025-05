Des syndicats de la fonction publique appellent à manifester, le 13 Mai, à Chalon sur Saône

Communiqué

Pour la Fonction publique, pour les agent·es, mobilisation MARDI 13 mai 2025 !

Nos organisations syndicales départementales CGT 71, FSU 71, Solidaires 71, UNSA 71 constatent la grande insuffisance des premières réponses faites par le ministre de la Fonction publique et l’ensemble du gouvernement aux revendications et aux propositions exprimées très massivement notamment dans la grève et les manifestations du 5 décembre dernier ou dans tous les cadres du dialogue social.

Pour nous, cela passe par la préservation et le développement des services publics, de la fonction publique et par la reconnaissance de ses personnels et des missions d’intérêt général qu’ils exercent au quotidien. Nos organisations refusent l’austérité budgétaire programmées dans la future loi de finances 2026 avec la suppression massive d’emplois et de services publics partout sur l’ensemble du territoire et Outre-Mer. Nous assurons la liberté, l’égalité, la justice, l’équité et la solidarité de tous les citoyen·nes dans le cadre de nos valeurs démocratiques et républicaines.

Par leur mobilisation, les personnels ont gagné l’abandon du projet d’augmenter à trois jours le délai de carence en cas d’arrêt de travail pour raison de santé. Néanmoins, le gouvernement a persisté à infliger une réduction de 10 % de la rémunération lorsque les personnels sont placés en congés de maladie ordinaire. Il a aussi maintenu la suppression de la GIPA pour 2024 et 2025 alors même que toutes les rémunérations de la fonction publique ont été affaiblies par les effets de la crise inflationniste des années passées.

L’agenda social adressé aux organisations syndicales par le ministre chargé de la fonction publique ne répond pas en l’état aux revendications et préoccupations des agent·es publics, notamment en matière d’amélioration des rémunérations et des conditions de travail. Tout au plus, de vagues annonces concernant les rémunérations les plus faibles sont faites.

Nos organisations syndicales demandent au gouvernement de rétablir :

• la rémunération complète, sans carence, pendant les jours d’arrêt maladie ordinaire.

• les conditions budgétaires de versement de la GIPA pour 2025

Les agent⋅es de la Fonction publique, fonctionnaires et contractuel·les, exigent notamment :

• des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques,

• leur protection par leur administration de tutelle en cas de menaces dans l’exercice de leurs

fonctions ou dans leur vie privée,

• des créations d’emplois partout où c’est nécessaire et l’accès à l’emploi titulaire des agent⋅es

contractuel⋅les,

• l’augmentation de la valeur du point d’indice rétablissant le niveau des rémunérations et des

mesures salariales générales au titre des années 2025 et suivantes,

• la refonte des grilles indiciaires,

• l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes,

• l’abrogation de la réforme des retraites de 2023

Nos organisations syndicales départementales CGT 71, FSU 71, Solidaires 71, UNSA 71 appellent les personnels à se mobiliser lors d’une journée de grève le 13/05/2025 et à participer à la manifestation départementale à Chalon sur Saône, départ à 14h30 de la Maison des Syndicats.