Émiland Gauthey's Fashion Day (1/3) : Les élèves du lycée font leur show à la salle Marcel Sembat

Mardi 6 mai 2025, c'est dans le cadre de la semaine culturelle que les élèves de la section Pro Métiers de la mode du lycée Émiland Gauthey ont fait son show à la salle Marcel Sembat.

Maquilleuses, coiffeuses, habilleuses et costumières d'un jour, se sont affairées pour offrir les beaux atours aux mannequins encadrés par Laurent Dion, le professeur d'EPS, et Émeline Dumez, le professeur de la section Métiers de la mode, pour un défilé haut en couleurs.

La section Formation complémentaire d'initiative locale (FCIL) du lycée intervenait en appui pour la logistique, Clémence Charlaut pour les commentaires et marquer le tempo, et la société Perfect Live pour l'ambiance sonore.

Bref, tous les ingrédients étaient présents pour offrir le plus beau spectacle de l'année : le défilé de mode des élèves des métiers de la mode, devant plusieurs centaines de jeunes lycéens, les personnels de la cité scolaire et les invités parmi lesquels Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes,et Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati