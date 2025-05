Monseigneur Benoît Rivière appelle à «établir des ponts, grâce au dialogue», après l'élection du Pape Léon XIV

«Les premiers mots du nouveau pape, en cette belle soirée ensoleillée sur la place st Pierre de Rome, ont été ceux du Christ, à savoir de donner la Paix à tous», met en relief l'Evêque d'Autun.

Réaction de Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun-Chalon-Mâcon, à l’élection de Léon XIV



Etablir des ponts grâce au dialogue

En choisissant le nom de Léon XIV, le nouveau pape s’inscrit dans une histoire longue, celle de la marche de la foi chrétienne à travers les différentes époques de la vie de notre monde.

Il succède à l’apôtre Pierre, cet artisan pêcheur de Palestine, à qui le Christ a confié le soin de l’Eglise.

Les cardinaux réunis en conclave à Rome ont donc élu cet évêque de 69 ans, de culture américaine (autant du Sud que du Nord) à qui le pape François avait confié une charge importante au service des évêques du monde entier.

C’est dire à quel point je suis heureux que ce frère évêque devienne le premier parmi nous pour entraîner l’Eglise à être toujours davantage enracinée dans la Paix que donne le Ressuscité de Pâques, toujours plus attentive à établir des ponts grâce au dialogue et à la charité.

Je suis persuadé que la mission des chrétiens est d’établir des ponts de réconciliation, plutôt que d’accroître des divisions causées par le mal.

Le dernier pape qui a porté le nom de Léon a été le premier à jeter les bases d’une prise en compte sérieuse de la condition ouvrière et des drames qu’engendre un capitalisme sans régulation.

C’est une indication à ne pas nous laisser abattre par les injustices et par le mal, et à travailler inlassablement à faire grandir la reconnaissance de la dignité de chaque personne.

Les premiers mots du nouveau pape, en cette belle soirée ensoleillée sur la place st Pierre de Rome, ont été ceux du Christ, à savoir de donner la Paix à tous. Il a ensuite rappelé ses « racines spirituelles », qui sont celles de saint Augustin, cet homme de désir passionné par la beauté de Dieu. Et il a prié avec tous ceux qui étaient là la prière du « Je vous salue Marie », prière des humbles et des assoiffés de vie.

Les catholiques de Saône-et-Loire sont dans la joie de l’élection de Léon XIV, et veulent plus que jamais, approfondir leur attachement à la Foi de l’Eglise et leur engagement au service de la paix et de la justice.



+Benoît Rivière