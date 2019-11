Portes Ouvertes de « Nord Sud Caravaning », une belle réussite malgré un samedi pluvieux !

Les portes ouvertes d’octobre 2019 de Nord Sud Caravaning ont rencontré, une nouvelle fois, un franc succès. Les premiers retours sur ces journées sont positifs.

Des clients très contents de voir autant de modèles de caravanes exposés, des bons de commande signés… les Journées Portes Ouvertes de « Nord Sud Caravaning », ont fait l’unanimité chez les amoureux du tourisme en plein air.

« NORD/SUD CARAVANING » a organisé, comme tous les ans à cette époque, ses Journées Portes Ouvertes, pour le plus grand plaisir des amoureux du caravaning.

De nombreux clients sont venus achetés des caravanes 2020 de différentes

gammes, comme par exemple les caravanes Eriba, les Mini Caravanes surbaissées Silver très faciles à tracter (à partir de 562 kg à vide) et à stocker car elles ne sont pas très hautes et évitent des surcoûts aux péages ! Les Caravanes lit central et grand salon de chez Caravelair et La Mancelle, ont elles aussi conquis de nombreux clients.

Evelyne, Philippe et leur équipe remercient sincèrement leurs clientèles pour leur visite et leur fidélité.

