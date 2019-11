Des locaux flambant neufs pour Bourgogne Viti Service à Chassey le Camp

Ce bâtiment moderne et fonctionnel, ouvert début août 2019, a été inauguré devant de nombreux clients viticulteurs, fournisseurs et partenaires ce mercredi 30 octobre. Il vient succéder aux installations très sommaires et anciennes du site Bourgogne Viti Service de Santenay.