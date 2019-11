Nouveau sur le Grand Chalon : un seul point d'entrée pour gérer toutes sortes de dépannages

La Régie du dépannage, qui a vu le jour en août 2019, est une plate-forme qui permet de trouver un artisan, lorsque l'on a besoin d'être dépanné, sur les domaines aussi nombreux que variés tels que : plomberie, chauffage, climatisation, pompes à chaleur, électricité, menuiserie (portes/fenêtres), stores et volets roulants, vitrerie, serrurerie et petits travaux de bricolage.

Ce concept, nouveau sur Chalon sur Saône, est porté par Julien Brunet, un ancien joueur du FC Chalon, qui a été accompagné dans cette aventure par Rémy Perraut (ancien directeur du Comptoir des fers à Chalon).

Il s'appuie sur une plate-forme téléphonique, qui recense les demandes des clients, particuliers et professionnels, et les transmet à un réseau d'artisans, qui ont pris des engagements de rapidité, de qualité et de juste prix.

Le client ne perd ainsi plus de temps à rechercher l'artisan, qui pourra répondre rapidement à son besoin spécifique, et qui le contactera dans les 24 heures qui suivent son appel,

Il bénéficiera enfin d'un suivi de qualité :

avant l'intervention, par un engagement de rapidité (intervention dans les 72 heures)

pendant l'intervention par un engagement sur la qualité de la prestation

après l'intervention, par une enquête, qui mesurera sa satisfaction et la conformité des travaux.

A noter que ce réseau est entièrement composé d'artisans locaux, qui se sont tous engagés à travers la signature d'une convention. Julien Brunet a opté pour cette proximité, car il estime qu'elle «apporte davantage de flexibilité et de réactivité, tout en permettant de valoriser le tissu économique local »



Pour tout renseignement sur la Régie du dépannage:

Téléphone : 06 22 24 38 72

mail : contact@regiedudepanange.com

Site web : www.regiedudépannage.com



Hervé Delaney