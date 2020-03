Un message de Jean-Robert Courtot, curé de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais

Comment les Chrétiens peuvent vivre et participer à cette période difficile de façon spirituelle

« Bonjour à tous

Le journal a relayé le fait que je faisais sonner les cloches de l'église de Chatenoy-le Royal, même si je sais que personne ne peut venir. C'est une manière pour ceux qui ont l'ouïe fine de participer spirituellement chaque jour à 11 h

Hier j'ai célébré la messe pour les soignants

Ce matin pour les enseignants au sens large (notamment ceux qui enseignent aux enfants des personnels soignants, je connais une personne qui va le faire.

Je célébrerai la messe demain, pour les agents administratifs réquisitionnés et le personnel administratif des hôpitaux. On me la demandé

Il y a certainement d'autres catégories professionnelles pour lesquelles on peut célébrer la messe.

Voici des intentions de prière que l'on nous confie :

Merci de prier pour tous les soignants en particulier pour Thibault, médecin-chef d'un service d'urgence d'un grand hôpital parisien, il a de la famille sur la paroisse. Demandons à Dieu de lui donner la force physique et mentale de tenir et mener à bien sa mission.

Pour les enseignants, qu’ils restent attentifs et vigilants pour chaque enfant par les réseaux sociaux, qu'ils soient inventifs et créatifs .

« Prions,

Pour tous les malades du cancer et autre maladie, en attente d'opérations urgentes et sérieuses qui risquent d'être reportées avec des conséquences inconnues,

Nous te confions X qui est dans ce cas, il attend cette opération avec tellement d'espoir.

Pour nous tous,

Prions pour que chacun de nos frères respecte les consignes de confinement et ne cède pas à la tentation et à l’égoïsme, mais qu'il agisse pour le bien de son prochain.

Pour tous les grands parents,

Rendons grâce à Dieu, qu'il protège nos petits enfants, notre jeunesse peu atteinte par ce virus et qu'il donne aux jeunes parents confinés, patience, attention, inventivité et joie de vivre dans le respect de chacun. »