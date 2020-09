PARC EUGENE FREYSSINET - Trois samedis d'animations annoncés

Rendez-vous est donné tous les samedis à partir d'aujourd'hui et jusqu'aux vacances de la Toussaint au parc Freyssinet. Les explications d'info-chalon.com.

Suite au succès du lancement du parc Eugène Freyssinet sur les quais de Saône, la semaine dernière, le service des sports de la ville de Chalon, le Grand Chalon, la commune de Saint-Rémy et de nombreuses associations sportives ont souhaité poursuivre l'animation du site. Une animation qui se tiendra chaque samedi après-midi, et jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Rendez-vous est donné ce samedi dès 14h et jusqu'à 17h en présence d'éducateurs sportifs associés au programme. Quatre éducateurs seront présents chaque samedi afin d'accompagner petits et grands à la découverte des pratiques sportives proposées sur lke site. Padel, fitness, basket et autres séances de remise en forme seront proposées gratuitement. A noter que les six clubs de basket de l'agglomération et les 15 clubs de tennis ont été associés au parc Eugène Freyssinet, avec l'idée à terme de voir émerger des tournois de padel ou de basket sur le site.

Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon et Gilles Déchambre, Directeur des services des sports n'ont pas masqué leurs ambitions de voir apparaître sur ce site clé de l'agglomération chalonnaise, de nouvelles activités sportives. Beaucoup de projets, beaucoup d'envies devraient alimenter les prochaines discusssions et déjà un pump track, espace dédié au BMX, skate et autre roller en cours de déploiement pour être prochainement opérationnel.

A noter que par l'intermédiaire de l'application TENUP, vous pouvez réserver gratuitement les cours de padel à raison d'une heure maximum par location. La Maison des sports met également à votre disposition du matériel gratuitement. Raquettes et balles sont à disposition directement à la Maison des sports après avoir réservé votre séance, week-end inclus.

