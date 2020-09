NECROLOGIE : Rémy Rebeyrotte rend hommage à Michel Mouron

Communiqué :

Adieu Michel…

De très nombreux habitants du Chagnotin, de notre Département et de notre Région sont en deuil aujourd'hui : Michel Mouron, un grand Monsieur de l'enseignement publique et laïque, Elu de Remigny pendant 31 ans, Maire plus de 20 ans, un serviteur fidèle de la République sur nos territoires nous a quitté hier.

Je l'avais connu il y a plus de trente ans alors que j'étais Attaché Parlementaire d'André Billardon et, au fil des dossiers, des rencontres, des échanges, nous étions très souvent en contact. Et j'étais toujours impressionné par son combat permanent au service des valeurs de la République, de la réussite des jeunes, pas seulement à l'école mais aussi dans la vie professionnelle, associative et sportive. Le sport était pour lui une école de la citoyenneté et de la vie sociale, une école du vivre-ensemble. Michel avait pour lui la force des convictions et la finesse d'esprit mise au service de ses valeurs laïques et républicaines. Il était l’Humanisme incarné.

À son épouse, à ses enfants, notre profonde amitié et notre sympathie.

À Michel, notre profonde reconnaissance et notre indéfectible attachement à poursuivre sur le chemin qu’il a tracé.

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire