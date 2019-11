Hier comme demain, Opération «Cyclistes, brillez!» sur la Place de l'Obélisque

Hier, un chapiteau était installé sur la Place de l'Obélisque, à l'occasion du lancement de la campagne «Cyclistes, brillez!». L'opération continue demain. Plus de détails sur Infos Chalon.

Hier, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB), des associations locales qui défendent les modes actifs, telles que Espace PaMA (PArtage & Mobilités Actives), et le Grand Chalon ont installé un chapiteau sur la Place de l'Obélisque, afin de mobiliser et à sensibiliser les cyclistes de Chalon-sur-Saône et ses environs sur l’importance d’un bon éclairage.



En effet, en automne et en hiver, les cyclistes sans éclairage ni accessoire renforçant leur visibilité sont particulièrement vulnérables.



Ainsi, on apprend que moins de 10% des déplacements à vélo se font la nuit mais ils entraînent encore 17% des accidents mortels*.



Or, 57% des cyclistes roulent en ville de nuit mal éclairés**.



Donc, restons vigilants et roulons bien éclairés!



Cette campagne nommée «Cyclistes, brillez!» s'articule autour de plusieurs actions comme un stand d’information et de sensibilisation, un diagnostic des vélos et conseils aux cyclistes sur ce lieu très fréquenté de notre ville ainsi que de la distribution de gilets réfléchissants et de kits d’éclairage.



L'opération est reconduite demain après-midi au même endroit.



* (source : bilan Sécurité Routière 2017)

** (source : enquête de l'association Prévention routière et de la MMA - mars 2018)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati