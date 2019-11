Spectacle de robots par Robolounge à l'IUT de Chalon

c'était tout simplement bluffant!

En marge des Journées de la robotique qui se déroulent du 7 au 8 novembre, ce jeudi soir avait lieu le spectacle « Robolounge » dans l’amphithéâtre de l’IUT de Chalon en présence d’industriels et d’institutionnels.

Robolounge : c’est l’utilisation de robots industriels à des fins artistiques. Ne plus produire mais divertir, humaniser le robot. En quelques chiffres Robolounge avec ses 25 ans d’expérience, c’est 130 shows réalisés dans 18 pays. Les prestations marquantes de robolounge : en 2010, son passage à La France à un Incroyable Talent et la Tournée de Mylène Farmer intitulée Timeless en 2013 où les robots étaient sur scène. Ce fut un tournant pour Robolounge, dessinant ainsi la place de la robotique industrielle dans le monde de l’évènementiel.

Après une présentation humoristique du programme et du staff. Le public allait assister à une présentation commentée toujours avec humour par Philippe Stegemann des divers robots rencontrés (androïdes, humanoïdes…) que ce soit dans le domaine cinématographique, publicitaire, industriel, militaire, médical, etc… Après ce tour d’horizon, place au spectacle avec les trois robots sur des chorégraphies de Johannes Brahms (1878) et Gabriel Fauré (1887) et pour terminer avec Psy Gangnam Style. Tout simplement bluffant !