Les inscriptions pour les colis de Noël du quartier Boucicaut/Colombière/Verrerie/Champ-Fleuri auront lieu les 20 et 21 novembre de 14h à 16h30 au local du comité, 100 avenue boucicaut. Bénéficiaires : les habitants des quatre quartiers, agées de 70 ans et plus ou handicapées à 80%. Un seul colis par famille sur présentation d'une carte d'identité et/ou carte handicapée et d'un justificatif de domicile. Renseignements au 06.73.48.74.90