Lancement de la 1ère BD sur l'histoire de Chalon-sur-Saône

Vendredi, en fin d'après-midi, dans le salon d'honneur de la mairie, avait lieu le lancement officiel de la 1ère BD sur l'histoire de Chalon-sur-Saône. Cette cérémonie, somme toute petite bien que ce jour fera date dans les annales de notre ville, intervient à la veille de l'ouverture du 1er salon consacré aux petites bulles à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Au regard des nombreux ouvrages réalisés sur notre ville, nous pouvons constater que l'histoire de Chalon-sur-Saône n'avait, en effet, jamais été traitée sous la forme d'une bande dessinée.



C'est désormais chose faite!



En effet, à 18 heures, ce vendredi, dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, avait lieu, en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Florent Bouteillon, gérant de la librairie spécialisée L'Antre des Bulles, et Jean-Pascal Lebrat, président de l'association Bulles de Bourgogne, le lancement officiel du 1er numéro de «Les Rues de Chalon-sur-Saône», intitulé Au fil de la Saône, et dans lequel on déambule en compagnie d'Émiland Gauthey et raconte l'histoire des transformations de la Saône.



La 1ère BD sur l'histoire de Chalon-sur-Saône vient officiellement d'être lancée!



Il s'agit là, d'un récit complet, en 12 pages, vendu 3 euros dont 1 euro, soit un 1/3 du prix, revient directement aux auteurs, Gregdizer et Anthony Calla, ce qui est beaucoup plus que ce qu'un auteur toucherait sur un album par les lignes traditionnelles de distribution, comme nous explique le président de Bulles de Bourgogne, association née en 2016 de l'envie d'une bande de passionnés de faire vivre et rayonner localement la BD.



Lors de son discours, le maire a tenu à présenter à la presse et à l'assistance cette BD et à préciser que le projet a bénéficier d'une subvention via le service Vie Associative de la Ville de 5500 euros, au titre de son dispositif visant à aider à faire éclore les projets, Coup de pouce.



Jean-Pascal Lebrat, affublé brièvement d'une veste de costume comic strip, le temps de présenter, à son tour, cette bande dessinée, a tenu à remercier chaleureusement L'épicerie séquentielle, les auteurs de la BD, Morgane Velten, autrice d'une BD sur Lyon et inspiratrice de ce projet de BD Chalonnaise, l'équipe de l'Espace Patrimoine et, en particulier la documentaliste Danièle Rorgue de la mairie, expliquait devant l'assistance, que cette cérémonie, «c'est beaucoup d'émotion», évoquant «les 9 mois de travail avec une équipe formidable».



Pour sa part, ému également, Florent, estime «ne rien regretter» en s'installant, il y a 7 ans de cela dans notre ville.



Le prochain numéro sera publié dans un an.



Étaient également présents, lors de cette cérémonie, somme toute modeste en dépit de l'importance de l'événement, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Jean-Claiude Rousseau, vice-président du Grand Chalon en charge de l'Administration générale et des Finances, Dominique Melin, vice-présidente en charge des Équipements sportifs d'intérêts communautaires et du Soutien aux activités sportives, Christelle Morin-Dufoix, responsable du Service Patrimoine de la Ville, Françoise Chainard, adjointe au maire en charge du logement et du patrimoine immobilier communal, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des Espaces verts et du Développement durable, Bernadette Vellard, conseillière municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Jacqueline Gaudillière, conseillière municipale déléguée en charge des relations avec les clubs d'Anciens, Joël Lefèvre, adjoint au maire en charge de la gestion de l'espace public et Pierre Carlot, conseillier municipal délégué aux sports, pour ne citer qu'eux.



Journée qui fera date dans les annales de notre ville, la cérémonie a eu lieu la veille de l'ouverture du 1er festival BD de Chalon-sur-Saône, organisé conjointement par Bulles de Bourgogne et L'Antre des Bulles, ce week-end, de 10 heures à 18 heures, à la Salle Marcel Sembat.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati