Derniers voeux du mandat aux agents communaux et intercommunaux

Le Directeur Général des Services de la ville de Chalon sur Saône et du Grand Chalon, Gilles Platret et Sébastien Martin ont adressé leurs derniers voeux... avant les prochaines élections municipales.

Même si Gilles Platret et Sébastien Martin n'ont pas encore fait connaître leurs intentions électorales en vue des élections du printemps prochain, l'un et l'autre ont respecté les codes de prudence à l'égard des voeux aux agents municipaux et intercommunaux. L'essentiel de la parole a été pris par Frédéric Iacovela, Directeur Général des Services des deux collectivités, en présence de très nombreux agents et retraités, invités pour l'occasion.

La défense des services au public

A tour de rôle, c'est la défense des services au public qui a été mis en exergue au cours des trois interventions, rappelant l'importance de cette action au profit des Chalonnais et Grand Chalonnais. Le devoir, "le sens de l'engagement public au service du territoire face au temps du repli sur soi" a souligné le DGS, avant de rappeler "d'être au service en toute neutralité en mettant en oeuvre les projets des élus et les conseiller".

Des actions à venir dans les services

Frédéric Iacovella a énuméré toute une série de mesures qui devraient place au cours de l'année 2020 comme "l'élaboration d’une charte d’usage des mails, la création d’un dispositif d’encouragement des initiatives d’agents au bénéfice du collectif, le déploiement d’un plan de développement du travail collaboratif, la mise en place de groupes de co-développement sur les pratiques managériales, la création d’un dispositif d’accueil des nouveaux arrivants et d’information des agents déjà présents, le lancement d’une réflexion globale sur les métiers d’accueil et mise en œuvre d’une formation dédiée aux agents d’accueil, la mise en place d’actions et d’outils afin de permettre aux services de mieux se connaître pour renforcer le travail en transversalité. Ces actions seront élaborées par des groupes de travail pluridisciplinaires".

Les élus ont souligné l'importance du service public "comme élément d'attractivité de notre territoire" pour Sébastien Martin, qui a appelé de ses voeux "à la stabilité du périmètre d'action du Grand Chalon" alors que Gilles Platret "celles et ceux qui travaillent pour tout le monde sans exception, une vraie unité au service de la population".

Laurent Guillaumé