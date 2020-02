Les lecteurs sont venus nombreux pour Sandrine Collette

La librairie Develay, Chalon-sur-Saône, a organisé samedi après-midi une dédicace d’auteur qui a rencontré un vif succès.

Très appréciée des chalonnais et des grands-chalonnais, vivant non loin dans le Morvan, Sandrine Collette est venue pour présenter son nouveau livre 'Et toujours les forêts' (JC Lattès) et rencontrer ses fidèles lecteurs à la librairie Develay où il n'est pas rare de la croiser, faisant l'honneur d'un petit passage à la sortie de chacun de ses romans. Couronnée de nombreux prix, l'auteure, connue pour sa grande sympathie et figurant parmi les coups de coeur de la rentrée littéraire du Parisien (24 janvier 2020) a eu également la visite de personnalités politiques qui sont venues la saluer.

JPB