‘Rame en 5e !’ s’est installé au collège Robert Doisneau le temps d’une matinée 

Une séance indoor qui a séduit les élèves de 5e grâce au Cercle de l'Aviron !

Depuis 2 ans, le collège Robert Doisneau à Chalon-sur-Saône accueille au cours d’une matinée les intervenants du Cercle de l’Aviron chalonnais pour une séance indoor. Les élèves, encadrés par un professeur-accompagnateur et leur professeur de SVT : Mme Bourges et M. Nicolle, ont également participé aux ateliers organisés autour du fonctionnement du corps humain (digestion, apports et dépenses caloriques, appareils respiratoire et cardio-vasculaire…).

Axel Mirbel, entraîneur salarié et Thierry Raynaud, membre du Comité Directeur du Cercle de l’Aviron, ont encouragé les élèves afin qu’ils se qualifient pour l’une des finales. Lundi 17 février, « chaque élève de la classe a réalisé un parcours sur 40 secondes à l’ergomètre ; les résultats compilés par l’éducateur sportif ont été saisis sur un site dédié sur lequel la moyenne est calculée. Un classement national est ensuite établi sur la base des moyennes calculées », a précisé l’équipe de Direction.

La finale académique aura lieu à Chalon-sur-Saône au mois de mai. Affaire à suivre…