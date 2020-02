Les BLIND TEST de Côté Rhum...Toujours au top !

Mercredi, c'était la 5ème édition des Blind Test et une fois de plus avec près de 100 participants et de nombreux lots à gagner, nul besoin de préciser que l'ambiance fut grandiose.

La prochaine édition est prévue le 4 mars, alors, un conseil, réservez au plus vite car une chose de sure, ils seront nombreux à vouloir revenir tenter leur chance.

Bar Côté Rhum