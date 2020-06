Gibert Joseph à Chalon-sur-Saône : Et si tout n’était pas encore fini ?

Il reste une dernière chance !

Il ne sert à rien de polémiquer, aussi info-chalon a donné la parole à la responsable de cette librairie, Marie Granchamp, afin de connaitre exactement la situation dans laquelle se trouve cet établissement.

Marie, pouvez-vous nous dire quelle est la situation exacte dans laquelle se trouve votre établissement ?

« Actuellement, le magasin est en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité partielle dans l’attente et l’étude d’un éventuel repreneur. D’ailleurs, le dépôt des dossiers aura lieu au tribunal le 22 juin pour l’audience du 25 ! ».

Que se passe t-il actuellement au sein du magasin, est-il ouvert ?

« Oui, notre magasin est ouvert normalement. Par contre, actuellement, nous vendons uniquement ce qui nous reste. Nous ne faisons plus de commande, plus de clic and collect, plus de dépôt internet et plus de rachat d’occasion ! ».

Comment cela se passe pour les clients ?

Alors, à cause du coronavirus, nous filtrons les entrées et on laisse les clients choisir ce qu’ils ont envie avant d’aller régler leurs achats à la caisse ».

Qui travaille actuellement dans le magasin ?

« Nous travaillons à effectif réduit avec uniquement des gens du personnel qui souhaitent travailler ! ».

J.P.B