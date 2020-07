«La tête dans les nuages», votre nouvelle boutique de cigarettes électroniques à Chalon-sur-Saône

Un nouveau magasin de vapotage s'installe à Chalon-sur-Saône. Son nom? «La tête dans les nuages». Tout un programme! Plus de détails avec Info Chalon.

Une bonne boutique de vape, c'est avant tout des vendeurs passionnés par leur métier, et «passionné», c’est un qualificatif qui correspond à Nicolas Briand, 35 ans, le gérant de «La tête dans les nuages», établissement situé au 27 Rue de Thiard et ouvert depuis une semaine.



Après avoir travaillé 4 ans sur le projet, voilà, il concrétise son rêve.



Doté d'un sens du contact avéré acquis grâce à son expérience dans le commerce, ce Francilien, installé à Chalon-sur-Saône depuis 5 ans, voulait «quelque chose qui (lui) ressemble».



Casquettes de marques de vape, une peluche de Bourriquet ou une Crystal Head vide posée en haut d'une vitrine, nous pouvons dire que, côté cocooning et ambiance conviviale, Nicolas a réussi son pari.



«C'est pas uniquement de la vente, c'est comme si c'était chez moi», nous explique ce dernier qui est également un influenceur Instagram spécialisé dans la vape.



La boutique propose évidemment des produits comme la cigarette électronique, des e-liquides… mais pas que!



Niveau budget, Nicolas assure des «prix attractifs» et sans transiger sur la qualité des produits proposés.



Chaque fumeur étant différent, le gérant, de part ses conseils et d'une expertise en la matière, tient à dégager tout le temps nécessaire afin de bien comprendre les besoins de chacun et proposer le matériel et le e-liquide (taux de nicotine et goût) adaptés.



Côté choix, «La tête dans les nuages», boutique ouverte six jours par semaine et seul établissement de notre ville à posséder un véritable bar à jus avec 36 saveurs 100% naturelles, c'est 5 fournisseurs en e-liquides et 2 autres pour le matériel, une sélection réalisée avec soin afin de proposer une gamme la plus complète possible aux clients.



«Je compte faire des ateliers afin que les vapoteurs deviennent autonomes dans la continuité», précise Nicolas.



À noter que la boutique envisage également l’organisation de «vapéros», de belles rencontres «pas commerciales» en perspectives et autant de moments privilégiés qui permettront le partage d'expériences entre amateurs de vape.



Vous voulez découvrir de nouvelles saveurs uniques? «La tête dans les nuages» est la boutique qu'il vous faut!



Ouvert le lundi, de 14 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures, sans interruption.



Établissement interdit aux moins de 18 ans.

La tête dans les nuages

27, Rue de Thiard

71100 Chalon-sur-Saône



Page Facebook : la tete dans les nuages vape shop

Compte Instagram : nico_la_tete_dans_les_nuages

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Tél. 06.98.35.73.86



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati