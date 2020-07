CET ETE DANS LES MAISONS DE QUARTIER - Les portes des Maisons de quartier seront ouvertes tout l’été !

Animations et activités vous seront proposées gratuitement pour le bonheur des petits comme des grands.

Les temps forts

Maison de quartier Plateau : Les rendez-vous du Tuk Tuk

Le Tuk Tuk vous invite chaque semaine dans un lieu différent du quartier. Il vous proposera des animations ambulantes avec bar à sirop et espace détente rafraîchissant. Apéro/pique-nique, pétanque, initiation cirque et danse, spectacles et concerts, jeux etc…

Maison de quartier Stade : Eaux’heures d’été

Visitez le village de tipi animé tous les mardis et jeudis. De nombreuses animations et jeux d’eau vous seront proposés : spectacle/barbecue, escape game, pétanque, baby-foot, jeux géants en bois etc…

Maisons de quartier Paix - Charreaux - Centre

Tous les jeudis, partez à la découverte du territoire chalonnais et profitez des animations itinérantes dans les nombreux parcs de la Ville. En partenariat avec le service Patrimoine.

Les ateliers manuels et les activités reprennent du service cet été !

Maison de quartier Aubépins

Découvrez les nouveautés de cet été : jardin partagé, réveil musculaire, la faune et la flore…

Temps fort sur 3 jours : ne ratez pas le stage de théâtre.

Maison de quartier Prés Saint-Jean

Partez à l’aventure et participez aux animations scientifiques, artistiques et sportives.

Temps festifs : partagez un pique-nique collectif et participez ensuite à des animations.