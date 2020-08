La microbrasserie MIB est ouverte depuis vendredi à Chalon-sur-Saône

Ça y est! Bonne nouvelle pour les authentiques amateurs de boisson houblonnée de Chalon-sur-Saône et ses alentours qui l'attendaient depuis belle lurette : la microbrasserie MIB a ouvert ses portes, vendredi, à 17 heures. Plus de détails et retour en images par Info Chalon.