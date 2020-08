Matchs de préparation du RTC confirmés pour ce samedi 29 août à Chalon

Venez supporter les rugbymans chalonnais !

Les 2 rencontres préparatoires prévues samedi après-midi sont confirmées et la présence du public autorisée sous certaines conditions.

« Le port du masque sera obligatoire en tout lieu et à tout moment à partir de 11 ans et obligation pour toute personne d’être assise dans les gradins. Sans compter en plus, les gestes barrières et la distanciation physique ! ».

Merci de votre compréhension à tous et rendez-vous à partir de 15h30 pour soutenir nos Tangos !

J.P.B