Fontaines et Rully : Bastien et Célia se sont dit Oui !

Célébrations civile et religieuse tout en musique pour le mariage de Bastien Villeboeuf et Célia Roger

Le mariage entre Bastien Villeboeuf et Célia Roger a été prononcé samedi 29 Août 2020 en mairie de Fontaines par Bénédicte Bourgeon, adjointe au Maire, officier d’état-civil par délégation.

Bastien VILLEBOEUF, électricien, né le 8 Février 1992 à Saint Rémy, domicilié à Chalon sur Saône, est le fils de Christian Villeboeuf et de Valérie Bretin.

Célia, Marie, Françoise ROGER, ingénieur de recherche, née le 27 septembre 1996 à Dijon, domiciliée à Fontaines, est la fille de Frank Roger et de Sylvette Fournel.

Entourés de leurs familles et amis, Bastien et Célia ont échangé leurs consentements, en présence de leurs témoins Maéva Pornon, Mathieu Rougeon, Mathieu Roger et Marie Montillot.

A la sortie de la mairie, les jeunes époux étaient attendus en musique par les amis musiciens ̏Les Sourdines à l’huile˝, groupe cher Christian Villeboeuf, papa de Bastien.

Le mariage religieux a ensuite été célébré en l’église de Rully, accompagné en musique pendant la célébration par l’Harmonie de Saint Rémy / les Charreaux dont font partie les jeunes mariés (Bastien à la trompette et Célia à la clarinette). Emilie fille de Christian dirige aujourd’hui cette harmonie.

Christian qui malheureusement nous a quittés bien trop tôt, était présent dans l’esprit et le cœur de chacun tout au long de cette belle journée.

Ce fût un moment de grande émotion lorsque la nièce et le neveu de Bastien ont joué chacun une œuvre. Lilah, âgée de 12 ans, a interprété au violon ˝Princess Leias’s˝ thème de star wars et son frère Ancelin, âgé de 9 ans , ̏ What the wonderful word ˝ au trombone. Les consentements ont été échangés sous l’œil bienveillant des quatre témoins, Emilie Desbrières, Mathieu Roger, Marie Spitéri et Marie Montillot.

A la sortie de l’église c’est une haie d’honneur par les musiciens de l’harmonie qui attendait les jeunes mariés le tout sur fond musical par les Sourdines à l’huile.

Notre site info-chalon.com présente tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux.

C.Cléaux