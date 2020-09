Un tournoi avec pour enjeu la sensibilisation des jeunes footballeurs aux gestes éco-citoyens

Initialement prévue en fin de saison dernière, la 5e Green Cup du FC Chalon s’est déroulée en ce premier samedi d’automne. Occasion pour des jeunes footballeurs de se familiariser avec la protection de l’environnement.

Plus de 200 jeunes footballeurs ont disputé ce samedi la Green Cup, cinquième du nom. Un tournoi amical organisé au stade Léo-Lagrange par le FC Chalon et réservé aux U8-U9. Comme lors des précédentes éditions trente-deux équipes, venues de tout le Chalonnais mais aussi du Bassin Minier, de Bresse, du Mâconnais, du Charolais et de la Côte-d’Or voisine, étaient en lice.

Une compétition qui n’a couronné aucun vainqueur, aucun classement final n’étant établi. Certes les jeunes, âgés de 8 et 9 ans, s’affrontaient sur le terrain comme dans un tournoi traditionnel. Mais entre deux matchs ils étaient invités à découvrir les gestes éco-citoyens à travers quatre ateliers ludiques sur le tri des déchets, le gaspillage alimentaire, les économies d’eau et les sept erreurs à ne plus commettre dans la vie quotidienne. Les enfants étaient notés par Alexandre Gallienne, cheville ouvrière de ce tournoi vert, et sa dynamique équipe. C’est ainsi qu’ont été distingués le SLF Sevrey et l’AS Saint-Léger-sur-Dheune pour la préservation de l’eau, le FC Chalon et l’ASC Chagny pour le tri des déchets, l’ASPTT Dijon et le RC Bresse Sud pour le gaspillage alimentaire et l’US Saint-Bonnet-La Guiche et la JO Creusot pour les sept erreurs à éviter.

Dominique Melin, vice-présidente chargée des sports, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et Véronique Avon, conseillère municipale, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, n’ont pas manqué de féliciter tous ces footballeurs en herbe en leur remettant une médaille souvenir.

Une belle initiative du club cher au président Pascal Jacques qui permet de sensibiliser des jeunes sportifs à l’écologie, à la biodiversité et à l’environnement.

Gabriel-Henri THEULOT