Très bons résultats aux Championnats de Saône et Loire pour les poussins lutteurs de Champforgeuil

Huit jeunes lutteuses et lutteurs poussins de l'ASLC ont participé aux championnats de Saône et Loire poussins à Paray-le-Monial. Satisfaction pour les entraineurs Christophe Miserere et Alexandre Tran puisque que tous sont montés sur le podium.

Rappel : Le championnat de France senior de lutte libre et gréco-romaine aura lieu au Colisée le 29 février et 1 mars prochain.

Un après midi de " promotion lutte" se déroulera dans les salons du Colisée le 19 février de 14H00 à 17H00 avec la participation de plusieurs championnes et champions des clubs de Champforgeuil, Chalon et Chagny, les féminines du rugby de Chalon et la section sport rugby féminine du collège Jean Villars. Cette séance sera encadrée par le champion olympique de lutte 2008 de Pékin Steeve Guénot.