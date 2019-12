Dans le parcours de la vie, la retraite !

Le Mouvement Chrétien des Retraités permet d’ouvrir ce nouvel avenir qu’est la retraite en allant au coeur du monde, en témoignant et en prenant position dans une société en mutation.

Le Mouvement Chrétiens des Retraités ( MCR) regroupe quelques 60000 adhérents répartis dans 6000 équipes en Métropole et Outre-mer. Il permet ainsi à des retraités de continuer leur parcours de vie en se mettant au service des autres mais aussi de ressourcer leur sagesse de retraités afin de permettre de rencontrer, d’accueillir, d’écouter, de réfléchir et de travailler avec d’autres pour rendre un monde plus fraternel.

C’est un véritable lieu de parole que d’être membre adhérent au Mouvement Chrétien des Retraités. En se retrouvant régulièrement au sein des coordinations régionales et de leurs réseaux locales au sein de certaines paroisses, les retraités s’arrêtent, marquent une pause et peuvent ainsi raconter et échanger leurs expériences vécues, pour les mettre au profit des autres et pourquoi pas de soi-même. Un retour sur sur ce « Connais-toi toi même » cher à Socrate.

« Bien sur qui dit Chrétiens veut dire vivre aussi sa Foi en la parole de Dieu que peut-être l’Evangile. Une Foi qui n’est jamais une expérience purement sentimentale » comme le précise un livret d’accueil édité par le MCR. C’est la réponse à une Parole qui pour le chrétien est la Parole de l’Evangile en reprenant le Prologue de l’Evangile de Jean « Au commencement était le Verbe … ».

Une façon de prendre conscience, pour les retraités, que leur engagement, de par leur rencontre personnelle et communautaire, doit perdurer dans leur chemin de vie et ne pas s’enfermer dans une solitude qui éloigne et ne permet pas de transmettre ses propres valeurs.

Une valorisation qui va vers les jeunes et les moins jeunes dans un esprit ouvert sur le monde pour bien prouver que le MCR refuse de s’enfermer dans une vision uniquement française des problèmes liés à la retraite.

Sur la plan du Diocèse d’Autun, le Père Dominique Oudot est Aumônier national du MCR. Sur le secteur du chalonnais, l’accompagnateur est Dominique Galmiche, diacre, lequel organise régulièrement des réunions, une par mois environ, actuellement dans les locaux du Centre Pastoral Ste Thérèse à Saint Rémy.

Cependant pour les retraités désireux de se joindre à l’équipe actuelle il suffit de contacter Bernadette Derain, au 06 74 86 76 40 ou par mail à [email protected]

Prochaine réunion le mercredi 11 décembre 2019 à 14h30.

JC Reynaud