Tennis de table : Deux victoires, une défaite mais une excellente phase 1 d’ensemble

Les trois équipes de l'ASL Tennis de table engagées pour cette Phase 1 réussissent un excellent parcours d’ensemble avec une accession pour la D2B et surtout une accession retardée pour la R3D

Concernant l’équipe 1 engagée en Régional 3, enfin une équipe s’est retrouvée et s’impose 11/03 face à St Eloi TT 2. Un score qui ne reflète en rien l’intensité de la rencontre, les adversaires ne se sont pas laissés vaincre sans une très forte opposition.

Frédéric Gueugneaud et Régis Ravel-Chapuis ayant enfin retrouvé leurs jambes et leur tonicité enlèvent trois victoires chacun et le double, Daniel Cuche deux victoires et le double associé à Théo Chambelland qui assure une victoire. C’est donc un maintien confirmé pour cette équipe qui reprend la seconde place de sa poule. Une très belle phase aussi pour cette équipe dont l’accession est une nouvelle fois retardée tant la poule était homogène.

La dernière journée, verra un déplacement face à ES TT Appoigny 3.



Pour la Départementale 2, Comme pressenti, la réception du Breuil 4 ne fut pas particulièrement une partie de plaisir. En effet, c’est la peur au ventre que les Châtenoyens de l’ASL jouaient leur accession en D1. Sur un score de 4/4 au moment d’attaquer les doubles, l’incertitude totale a été sur la suite de la rencontre. Avec le double 1 gagné, le double 2 perdu, égalité parfaite, c’est à ce moment présent que les locaux ont passé la vitesse supérieure et obtenu cinq points de suite. Le gain du match était ainsi acquis et les deux dernières rencontres remportées par les visiteurs ont été sans conséquences.

Bruno Ferrando avec quatre victoires et le double associé à Emmanuel Lecat, deux victoires; Stéphane Thévenot deux victoires, Benoit Brégand, une victoire. Félicitations à cette équipe qui mérite son accession à la division supérieure.

Quant à la Départementale 3, sévère et logique défaite contre le Breuil 5, équipe beaucoup plus forte en classements.

Pascal Limonet avec une victoire et le double associé à Eric Gayer, deux victoires, mais grosse déception de la part des deux jeunes, Vincent Meulien et Mathew Jayet, incapables de gagner le moindre set, alors que leurs qualité de jeu vaut beaucoup mieux que ce qu’ils ont montré.

Pour le compte de la dernière journée, la D2 se déplace à Bourbon-Lancy face à Somme-Loire 2, la D3 quand à elle se rend à Ouroux pour y rencontrer l’équipe 6.

JC Reynaud