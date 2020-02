Don du Sang : les collectes 2020 auront lieu en après-midi

Confirmation au cours de l’assemblée générale statutaire de l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Chatenoy-le-Royal, la salle des fêtes accueillera à nouveau les cinq collectes de 2020 uniquement en après-midi.

Si l’on comprend bien la démarche de l’Etablissement Français du Sang auprès des associations et amicales de don du sang bénévole, il s’agit d’une véritable restructuration des collectes qui est en train de s’opérer, tout au moins sur le territoire du département de Saône et Loire.

Ce n’est pas encore une remise en cause de ce système de collecte auprès des bénévoles, sachant que cette réorganisation est avancée par le fait d’un manque de médecin de plus en plus évident pour être présents lors des collectes. Ce manque entraine également des suppressions de collectes ceci pouvant être à double tranchant : une diminution du nombre de dons sur le terrain auprès de bénévoles donneurs, tout en sachant que ces dons sont nécessaires pour assurer les soins et les besoins pour les malades ou accidentés de toute nature.

C’est en quelque sorte cet état de fait qui a fait réagir l’Amicale de Châtenoy-le-Royal par la voix de sa présidente Christiane Tremoy. Un petit coup de gueule légitime quand on sait combien son équipe est présente aux cotés de l’ESF pour assurer le bon fonctionnement des collectes : « Il y a des colères, il y a des doutes sur l’utilité de ce que nous faisons, mais en finalité on se rend compte que nous, bénévoles des amicales, nous sommes un maillon indispensable à l’espérance de vie de nombreux malades et nous n’avons pas le droit de baisser les bras. » a conclu la Présidente Christiane Tremoy.

Les dates sont arrêtées

Autre aspect des choses la mobilisation des donneurs qui parfois peut aussi décourager l’Amicale. Elle a beau dire et communiquer sur l’importance du geste de donner son sang, geste civique pouvant sauver des vies, il n’empêche que le nombre n’est pas suffisant par moment. Il a été constaté par ailleurs que les dons se faisant en après-midi peuvent apporter une possibilité de plus de dons, sans doute par les horaires plus accessibles pour le monde du travail. Ainsi pour 2020 le calendrier des collectes a été fixé pour cinq lundis, à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal et ce de 15h30 à 19h30. Ces lundis étant le 10 février, 25 mai, 20 juillet, 14 septembre et 16 novembre.

Le soutien de l’Union Départementale

Pour cette assemblée générale 2020, la présidente de l’Union Départementale, Marie-Claire Myat a confirmé cette situation liée au manque de médecins dont il est important d’avoir leurs présences lors des dons « C’est compliqué partout visiblement » a souligné la présidente départementale « En 2020 ce sera encore difficile sachant toute fois qu’une médecin devrait arriver sur l’EFS d’ici le mois de mars, il est actuellement en formation. Par ailleurs il est vrai que vous pouvez avoir un peu d’inquiétudes avec la « non-concurrence » des Maisons des Dons, mais il faut faire preuve de tolérance. Je peux vous garantir que l’ESF se démène et je suis là pour exprimer votre volonté de voir continuer ce que vous faites. »

Des donneurs récompensés

Comme chaque année le petit coup de coeur de l’Amicale a l’égard de ses donneurs en fonction du nombre de dons effectués ou pour saluer celles et ceux qui, du fait de l’âge, sont obligés de cesser de donner.

C’est cette fidélité que l’Amicale tient à récompenser :

- pour 25 dons, le diplôme de niveau 3 a été remis à Pascale Petit, Claudine Bardaine et Michel Lombard

- pour 45 dons, le diplôme féminin a été remis à Brigitte Jezequel

- pour leur fidélité aux dons et en saluant leur départ un amical salut à Eliane Gernoux, Jeannine Pichery, Maurice Escutainaire, Michel Hottin et André Soufflot.

Le verre de l’amitié parachevant cette assemblée générale.

JC Reynaud