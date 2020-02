58 bébés nés au cours de l’année 2019 accueillis par la commune

Instants de convivialité et musical, à la bibliothèque municipale, en ce jeudi 23 janvier 2020, pour les parents et les bébés de l’année qui ont reçus également leur premier livre.

Le CCAS et l’Espace Famille c’est décentralisé en 2020 pour souhaiter la bienvenue aux bébés de l’année 2019, autour de Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire et à l’origine de cette manifestation conviviale, accompagnés de l’adjointe aux affaires sociales Jeanne-Marie Martin, de nombreux adjoints et Conseillers municipaux ainsi que Fabienne Saint Arroman vice-présidente chargée de la Petite Enfance au sein du Grand Chalon.

Un accueil de bienvenue pour tout le petit monde des bébés de l’année 2019 afin de partager un instant musical apaisant autour de musiques sensorielles interprétées par le groupe Connexion et Résonances de Bragny sur Saône.

Une écoute attentive pour ces parents dont les bébés étaient nés entre janvier et décembre 2019. Pour l’année 2019 Châtenoy-le-Royal compte pas moins de 58 naissances au sein des foyers de la commune (22 filles et 36 garçons).

L’occasion pour ces jeunes parents de faire connaissance avec un service mis à leur disposition comme la bibliothèque, laquelle a offert un premier livre enfantin, dédicacé par Monsieur le Maire et un carte d’adhérent à la dite Bibliothèque Municipale.

Avec toujours cette petite note originale des dames bénévoles baptisées « les Libellules » , lesquelles ont confectionné, avec leurs mains de fée, et offert pour cette occasion, des petits coussins pour chacun des enfants. Cet instant de convivialité s’est complété par le verre de l’amitié.

JC Reynaud