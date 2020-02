Don du sang : 6 premiers dons pour la collecte du 10 février

Le sourire est revenu au sein de l’Amicale du Don du Sang bénévole de Châtenoy-le-Royal. « Je suis aux anges » s’est écriée, Christiane Tremoy, présidente de cette sympathique et dynamique Amicale.

En effet pour cette collecte du lundi 10 février 2020, passée dorénavant en après-midi et de retour à la salle des fêtes, ce sont pas moins de 56 donneurs qui ont participé bénévolement dont 6 premiers dons.

En marge à la collecte, celle-ci a été « surchauffée » avec la visite, d’à peine une heure, des enfants des écoles primaires Rostand et Cruzille. Pas moins de 75 enfants qui ont ainsi se rendre compte de ce geste civique que représente le don du sang et aussi porter le message auprès de leurs familles ou entourages sur une telle implication pour sauver des vies. Un gouter leur a été servi par les bénévoles de l’Amicale.

Il est bon de signaler à nouveau : les collectes, organisées par l’Amicale du Don du Sang bénévole de Châtenoy-le-Royal, sous couvert de l’Etablissement Français du Sang (EFS) auront lieu systématiquement, en 2020, les après-midis de 15h30 à 19h30 et à la salle des fêtes. Alors prenez une heure pour sauver trois vies !

Prochaine collecte le lundi 25 mai 2020, une date à noter dans les agendas dès aujourd’hui.

JC Reynaud