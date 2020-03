Commémoration du 19 mars : annulation de la cérémonie commémorative

Pour tenir les consignes de santé « barrières » afin d’enrayer la propagation du coronavirus, le comité FNACA de Chatenoy le Royal annule la cérémonie du 19 Mars 2020 aux horaires prévus.

Seuls seront maintenus les dépôts de gerbes sur les tombes de Gérard MONTROL au cimetière de l’Ouest à Chalon-sur-Saône et René FRANÇOIS au cimetière de Châtenoy-le-Royal. et ce sans les familles, ni aucun adhérent. Puis des gerbes seront déposées sur les deux monuments aux Morts uniquement par le président Jean-Marie MOUTIER et ses porte-drapeaux. Il est demandé à la population de ne pas être présente à ce 58 éme anniversaire du Souvenir des Morts de la guerre d' Algérie et des combats du Maroc et en Tunisie.

« Soyez compréhensif, je vous en remercie et vive la FNACA. » a souligné le président Moutier.

Le comité informe ses adhérents que la réunion FNACA mensuelle prévu le 6 avril 2020, salle Berlioz, est également annulée.

JCR