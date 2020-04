L’entreprise David Eudo vous informe

Afin de préserver la santé de ses clients comme de ses salariés, l’entreprise David Eudo est fermée jusqu'à nouvel ordre.



« N’ayant à ce jour pas le matériel nécessaire ni en qualité, ni en quantité, nous ne sommes pas en mesure d’assurer la protection de nos salariés ni celle de nos clients. Nous mettons tout en œuvre pour reprendre rapidement nos services.

Nous ouvrirons à nouveau notre show-room, situé 1 ZA la Tuilerie à Dracy-le-Fort, dès que possible et nous ne manquerons pas de le faire savoir à notre clientèle.

En attendant, il est tout à fait possible de nous joindre par téléphone au 03 85 98 07 87 et nous vous informons de la mise en place d'un Drive pour la vente de sacs de granulés sur rendez-vous.



Toute mon équipe vous remercie de votre compréhension.



Prenez soin de vous et de vos proches. »



David Eudo