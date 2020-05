Une mère et sa fille placées en détention provisoire à Dijon pour infanticide

Meurtre et tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Ce sont les accusations formulées contre une maire et sa fille à Dijon.

L'inculpation est tombée vendredi soir. Le parquet de Dijon a placé en détention provisoire une mère et sa ille pour infanticide. Une information judiciaire a été ouverte. Selon les premières constatations, la jeune femme âgée de 20 ans a expliqué avoir fait une fausse couche, arrivant avec deux bébés dans un sac, nés prématurément. L'un des bébés était décédé alors que le second serait toujours en vie. La mère des bébés et la grand-mère ont été incarcérées à Dijon dans une cadre d'une détention provisoire selon nos confrères Dijonnais.