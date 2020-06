FOOTBALL : Reprise en septembre pour les championnats régionaux

La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté annonce officiellement que le week-end de reprise des championnats régionaux sera celui des 12 et 13 septembre. Avant cela, le premier tour de la Coupe de France est fixé au 30 août.

Après avoir dévoilé les dates de reprises des championnats nationaux en fin de semaine dernière, place désormais aux informations concernant nos différents championnats de niveau régional (Séniors F et G et Jeunes).



Un week-end sera à cocher en rouge sur vos calendriers : le 12 et 13 septembre !

Ce week-end de reprise concernera les championnats Séniors de R1, R2 et R3, les compétitions féminines de R1F et R2F et tous les championnats de nos catégories « Jeunes ».





Coupe de France : informations complémentaires



Dans notre article de la semaine dernière, nous vous avions fait parvenir les dates prévues pour les tour 3 à 8 de la Coupe de France 2020-2021. Voici désormais l’officialisation de la programmation des deux premiers tours. L’édition 20-21 de la Coupe de France débutera par un 1er tour le 30 août et se poursuivra le week-end suivant (6 septembre) avec le second tour.