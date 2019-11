Le Givry Starlett Club remercie ses partenaires

Vendredi soir, les partenaires privés et publics du Givry Starlett Club ont répondu en nombre à l'invitation de Véronique Perret, Présidente de l'association givrotine, qui a tenu à les remercier, pour le précieux soutien qu'ils apportent à l'association.

Si cette contribution est indispensable au bon fonctionnement de l'association, elle ne représente que 20% de son budget de fonctionnement. Il appartient donc au Givry Starlett Club de trouver des solutions pour financer les 80% restants et permettre à leurs 173 adhérentes de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions.

Une partie du budget est couverte par les cotisations des membres et le reste l'est par les bénéfices dégagés lors des nombreuses actions, qui sont menées tout au long de l'année. Le club est donc toujours en recherche de nouvelles opportunités, ce qui l'amènera en 2020, à organiser deux manifestations inédites pour le club: les championnats de Bourgogne le 8 mars et une soirée dansante le 16 mai.

Du côté sportif, le club se prépare activement aux épreuves qualificatives au Championnat du Monde, qui se dérouleront les 25 et 26 janvier à Nevers.

Les jeunes de l'équipe « Grande junior »et leurs monitrices travaillent durement depuis septembre, pour mettre tous les atouts de leur côté, et tenter d'obtenir une des places qualificatives aux Championnats mondiaux, qui se dérouleront en avril 2020 à Eindhoven (Hollande).

Pour anticiper le financement de ce déplacement potentiel, et même si l'association « ne veut surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué », Dominique Coulon, en charge du partenariat, est déjà parti à la recherche de soutiens supplémentaires, que ce soit de la part de ses partenaires actuels, ou de nouveaux, qu'il a commencé à démarcher.

En conclusion de cette sympathique soirée, et avant de passer au traditionnel pot de l'amitié, les nombreux élus présents, Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Nathalie Leblanc, Conseillère régionale, ont tenu à féliciter les jeunes et leurs monitrices pour leur très grand investissement.

Ils n'ont bien sûr pas oublié les parents et les bénévoles du club, dont l'engagement permet aux jeunes de vivre leur passion, dans la bonne humeur et le respect des valeurs du club, à savoir : générosité, solidarité et courage.

Pour tout renseignement sur le Givry Starlett Club: veperret@wanadoo.fr

--

Hervé Delaney